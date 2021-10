Via tacchi alti e gonne strette: le hostess ucraine potranno usare pantaloni e sneakers

Una vera e propria rivoluzione per il dress code delle assistenti di volo. L'iniziativa è della compagnia aerea Sky Up

Comode scarpe da ginnastica al posto di tacchi vertiginosi. Via le divise striminzite, benvenuti abiti larghi. Sono alcuni dei cambiamenti che la compagnia aerea low cost ucraina SkyUp ha deciso di attuare in favore delle proprie hostess. Un modo per andare incontro a tutte quelle assistenti di volo che non si sentono a proprio agio all'interno di scarpe troppo alte e vesti troppo attillate.

Un'idea a suo modo rivoluzionaria, che arriva dopo che altre compagnie aeree hanno modificato il dress code delle hostess. Prime tra tutte la Japan Airlines e la Norwegian, che da tempo danno alle proprie dipendenti la possibilità di scegliere se indossare scarpe basse oppure alte. Poi c'è la Virgin Atlantic, che ha tolto l'obbligo per le hostess di essere truccate. Oggi tocca alla Sky Up, tra le compagnie più giovani in Ucraina.