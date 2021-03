Il discorso di Kamala Harris ai bambini: "Voi, forti nell'affrontare la pandemia, siete fonte di ispirazione per me e Biden"

L'intervento della vicepresidente americana in occasione dei Kids’ Choice Awards 2021, in onda su Nickelodeon (Sky 605)

Tra poche ore, esattamente alle 20:00 su Nickelodeon (Sky 605), andranno in onda i Kids’ Choice Awards 2021, il grande show del brand Nickelodeon che premia tutte le star, volti, programmi televisivi, film, musica e tanto altro preferiti dai bambini, con la conduzione dell'attore Kenan Thompson. Ogni edizione dei KCA ha qualche cosa di speciale, quest’anno sarà ricordata per il discorso della vicepresidente americana Kamala Harris, introdotta dall'attrice Jennifer Garner, che ha riconosciuto la forza e il coraggio dei bambini per creare un mondo migliore per le generazioni future. Ripotiamo qui sotto le sue parole.

Grazie a Nickelodeon e grazie a voi giovani leader per essere così incredibili e per quello che fate e per quello che farete in futuro. Dal distanziamento sociale, alla didattica a distanza, quest'anno avete affrontato di tutto, ma nonostante questo voi giovani leader siete andati sempre avanti, avete messo le mascherine, avete aiutato i vostri vicini, siete stati dei modelli di comportamento per la nostra comunità. Quando ero giovane, mia madre mi diceva: “Kamala non stare li seduta a lamentarti delle cose, fai qualcosa per migliorarle”. Beh voi state facendo qualcosa, state creando un futuro migliore e siete una fonte di ispirazione quotidiana per me e il presidente Biden, vi siamo davvero grati. Vogliamo che sappiate che stiamo facendo tutto il possibile per assicurare a tutti i nostri studenti, ai nostri ragazzi di poter tornare a scuola e di poter riprendere la vita di prima in completa sicurezza. Grazie per essere come siete, rendete noi e il nostro Paese davvero orgogliosi.



Le repliche dei Kids’ Choice Awards 2021 andranno in onda sabato 20 marzo alle 13.00 e Domenica 21 marzo alle 19.00. Inoltre martedì 23 marzo alle 20.00 sempre su Nickelodeon trasmetteranno la versione Best Of da 22minuti circa con il meglio dell’evento.