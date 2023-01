L'influencer vuole una guardia del corpo per andare in palestra: "Se no ci provano tutti"

Monica Huldt ha 38 anni, vive in Arizona e dalle foto postate su Instagram dove ha un seguito di 337mila follower è evidente quanto tenga alla sua forma fisica. Il "problema" di Monica, però, è che proprio a causa della sua avvenenza ha molti corteggiatori che in palestra tentano l'approccio impedendole di allenarsi come vorrebbe. L'intenzione, dunque, è quella di assumere una guardia del corpo che possa tenerli lontani, arrivando a pagare anche 3mila dollari al mese.

"Allenarmi e fare esercizio fisico è molto importante per me perché lo faccio non solo per la mia salute fisica ma anche per il mio benessere mentale" ha raccontato la donna in un'intervista a Star a cui ha riportato anche esperienze negative su stalker che in diverse occasioni sono state particolarmente spiacevoli. "Ho già avuto uno stalker che in qualche modo ha trovato il mio numero", ha ricordato: "Mi scriveva fingendo di essere altre persone, era super inquietante e ho dovuto bloccare tutti i numeri da cui avrebbe mandato messaggi". In un'altra occasione, un uomo ha cercato di afferrare le gambe di Monica mentre correva su per le scale della stazione ferroviaria: "Ha cercato di trascinarmi in un vicolo. Per fortuna è arrivata la gente e lui è scappato, ma è stato così spaventoso... Rabbrividisco per quello che sarebbe potuto succedere se non fosse stato interrotto".