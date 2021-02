Demi Moore stravolta dalla chirurgia? Sui social la foto che zittisce le critiche

Demi Moore ha ecceduto con la chirurgia estetica? Se lo sono chiesti in parecchi guardandola sfilare sulla passerella di Fendi durante la Paris Fashion Week di qualche giorno fa: gli zigomi altissimi e le labbra carnose come mai prima d’ora sono stati i dettagli che hanno lasciato presumere stravolgenti ritocchini estetici sul volto dell’attrice 58enne, ben diverso da quello acqua e sapone della Molly di ‘Ghost’ che nel 1990 conquistò il pubblico. I commenti su un cambiamento fisico tanto evidente hanno affollato i social nelle ore successive all’eclatante apparizione, sulla quale adesso la stessa attrice pare aver voluto dire la sua mettendo a tacere le critiche di chi non ha apprezzato lo sfoggio di un volto così diverso.

Demi Moore irriconoscibile per colpa della chirurgia? La foto che zittisce le critiche

“Preparazione pre-show”, ha scritto Demi Moore a corredo dello scatto che la mostra a bordo dell'aereo che l'ha portata alle sfilate parigine, mentre tiene in posa una maschera sul volto insieme alla figlia Scout. Il post Instagram sembra essere proprio una sottile replica rivolta a quanti hanno sostenuto come il cambiamento sfoggiato sulla passerella sia stato il risultato di un massiccio intervento estetico che però, a quanto pare, non c’è stato. Niente punture o ritocchi insomma, solo un'accurata skin routine, come ribadito anche da un’altra foto che la mostra sorridente subito dopo lo show di Fendi.