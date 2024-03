Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino

Maison Valentino annuncia la nomina dell'ex Gucci Alessandro Michele come direttore creativo a partire dal 2 aprile 2024. Alessandro Michele succede così a Pier Paolo Piccioli, il quale di recente ha lasciato l'azienda dopo 25 anni di cui 16 da direttore creativo.

La nomina di Alessandro Michele segna un altro momento cruciale per Maison Valentino, chiamato a rinverdire i valori del brand e i suoi codici couture. "Nel suo nuovo ruolo Alessandro Michele sarà basato a Roma - prosegue la nota - cuore creativo della maison e la città dove è stata fondata nel 1960. Michele è un talento eccezionale e questo sottolinea le nostre grandi ambizioni per la Maison. Sono fermamente convinto che con la sua singolare creatività e sensibilità continuerà ad elevare l'eredita eterna del brand e la sua identità di Maison de Couture italiana senza eguali" ha commentato in una nota Rachid Mohamed Rachid, presidente di Valentino.

"È per me un grandissimo onore essere accolto nella Maison Valentino. Sento l'immensa gioia e l'enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola "bellezza" in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia". Lo scrive Alessandro Michele in un post in cui esprime la sua "gioia" per il suo nuovo incarico in Valentino. Ed è alla storia della Maison, dice lo stilista, che va il suo primo pensiero: "alla ricchezza del suo patrimonio culturale e simbolico, al senso di meraviglia che ha saputo costantemente generare, all'identità preziosissima che i suoi padri fondatori, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, le hanno donato con amore sfrenato. Si tratta di riferimenti che hanno sempre rappresentato per me una irrinunciabile fonte di ispirazione e a cui intendo rendere omaggio rileggendoli attraverso la mia visione creativa" promette.

La sua prima collezione per Valentino sarà quella per la primavera/estate 2025: sarà presentata alla Settimana della moda di Parigi, che si terrà dal 23 settembre al primo ottobre, e sarà probabilmente la più attesa della stagione.