Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 aprile 2022tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2021: Ariete

Questo sabato, per il segno dell'ariete, sarà una giornata in cui dovrà essere bravo a prendere le cose alla leggera, soprattutto in amore. Bisogna essere concreti e non sognare di stare con qualcuno di irragiungibile. Sul lavoro le novità sono diverse e anche le buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro avranno presto belle notizie in amore grazie a Venere che dal 14 sarà nel segno. Avrete modo di fare piacevoli incontri e vivere la passione. Questa giornata è impegnativa solo sul fronte lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2021: Gemelli

I gemelli che sono in coppia da molto devono fare qualcosa per riaccendere la fiamma della passione. La luna è di nuovo positiva quindi le complicazioni nella vostra vita sono molto di meno. Sul lavoro arrivano proposte da valutare bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro stanno vivendo un momento un po' sottotono in amore. Forse pensate di essere arrivati al capolinea e siete un po' giù di morale ma valutata bene la prossima mossa. Sul lavoro le idee sono tante ma attenzione a questo weekend che porta conflitti con colleghi.



