Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2020: Ariete

Il segno dell'ariete è molto più tranquillo rispetto al mese di agosto e questo potrebbe dipendere dal fatto che non si hanno più intorno persone che fanno innervosire. A volte, però, questo segno, si arrabbia anche da solo. Certe situazioni stanno per sbloccarsi ma bisogna aspettare novembre e dicembre per vedere dei risultati

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2020: Toro

Il toro deve sfruttare la giornata di oggi in vista di buone notizie che potrebbero arrivare tra domani e il 26 di questo mese. Sono giornate forti ed è un momento in cui si possono fare richieste alle stelle, soprattutto in amore. Dal punto di vista lavorativo ci sono stati dei problemi ma in questi giorni parte qualcosa di nuovo. In amore bisogna recuperare, attenzione alle persone lontane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2020: Gemelli

I gemelli devono recuperare l'amore. È una settimana di forza ma ci saranno anche giornate un po' particolari e oggi con la dissonanza del sole e della luna sembra che bisogni sempre ripetere le stesse cose. Massima attenzione in questa giornata che può portare a qualche piccola controversia che può essere risolta con serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 settembre 2020: Cancro

Il segno del cancro è forte nella giornata di oggi anche se sul lavoro è tutto bloccato. Sul piano emotivo, però, si hanno ben 5 stelle. Le storie nate ad agosto possono e devono continuare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione