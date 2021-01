Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete inizia la settimana molto bene grazie a un aluna favorevole. Bisogna iniziare a considerare qualcosa di nuovo e ad allontanarsi dal passato. Le circostanze non sono le migliori ora però finalmente l'ariete ha ritrovato la capacità di reagire. Più si avvicina febbraio e più si avrà un bel cielo e un bell'aiuto dalle stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2021: Toro

C'è un po' di tensione nel cielo dei nati sotto il segno del toro in questo lunedì. Ci si porta dietro un certo malcontento da giorni perché mancano certezze da tutti i punti di vista. Quello che si farà nei prossimi giorni avrà un certo impatto sul futuro ed entro la fine del prossimo mese potrebbe succedere qualcosa di buono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2021: Gemelli

Il segno del gemelli ha la luna nel segno ed è probabile che crescerà una voglia di amore che a febbraio diventerà incontenibile con una Venere di nuovo attiva. Tutti i single dovranno sfruttare le prossime settimane per uscire allo scoperto e buttarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2021: Cancro

Oggi inizia un periodo che terminerà a fine maggio in cui non si avranno novità eclatanti ma neanche troppe difficoltà. Questi mesi dovrebbero essere usati per sistemare le questioni rimaste in sospeso e nei prossimi giorni si potrà recuperare anche in amore.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 gennaio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione