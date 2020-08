Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2020. Nuovo appuntamento con la rubrica giornaliera dell'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 agosto 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2020: Ariete

Per i nati sotto il segno dell'ariete la giornata di oggi parte un po' a rilento ma questo è un segno che sa riprendersi subito e superare i propri limiti. Le buone intuizioni, le decisioni importanti, gli aiuti esterni e le belle emozioni nasceranno proprio in questa seconda parte dell'anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2020: Toro

Buon recupero di energia in questo weekend per i nati sotto il segno del toro. Se c'è qualche problema va risolto entro novembre. Sono favorite le collaborazioni e i nuovi lavori che ripartono dopo uno stop dell'ultimo periodo. Attenzione, però, alla forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2020: Gemelli

Negli ultimi giorni per i gemelli potrebbe esserci stata una piccola crisi che oggi si può recuperare. Il cielo dei nati sotto questo segno zodiacale regalerà grandi emozioni a settembre con Venere favorevole quindi sarà bene approfittarne. Sul piano professionale qualche piccolo stop dal punto di vista professionale e incomprensioni con pesci e vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto 2020: Cancro

I nati sotto il segno del cancro hanno a che fare con nuovi amori che potrebbero essere conflittuali ma per questo segno si tratta quasi di una costante. I cancro, infatti, vivono i sentimenti in modo molto profondo e questo potrebbe portare a vivere l'amore con la paura costante di perderlo. Venere ancora nel segno ma Giove e Saturno opposti provocano rallentamenti sul lavoro e contratti da rivedere.

