Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 6060. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2020: Ariete

L'ariete vive questa giornata di venerdì con una pressione di una Venere particolare e di una Luna particolare. Chi sta vivendo un momento difficile in amore dovrebbe evitare gli scontri perché in questo weekend c'è il rischio che si arrivi ad alzare la voce. C'è troppa tensione dell'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2020: Toro

La giornata di oggi per il segno del toro è interessante a metà perché dal punto di vista fisico non si avranno grandi prestazioni ma dal punto di vista sentimentale le emozioni sono chiare. Se, però, una storia d'amore non è facile, i prossimi due giorni potrebbero essere un po' polemici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2020: Gemelli

I gemelli sono pieni di pensieri e preoccupazioni ma nonostante questo si è protagonisti di una grande svolta. Anche chi è uscito da una crisi o chi la sta vivendo ora tra due mesi riuscirà a trovare nuovi orizzonti. Le spese eccessive vanno evitate e l'amore è più vicino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2020: Cancro

Il cancro sta facendo piazza pulita delle situazioni che non gli stanno più bene e questo porta anche ad allontanarsi da quelle persone che non sarebbero proprio ideali da tenere affianco. Se prima era il cancro a ricorrere persone, ora potrebbe essere proprio il contrario. Ci si sta risvegliando da un brutto incubo. Attenzione in amore.

