Assegno unico: quando arrivano i pagamenti

Al via l'assegno unico universale per i figli che parte da questo mese. Per le famiglie che hanno già fatto domanda la data del primo pagamento è ormai vicinissima. Come spiega l'Inps sul proprio sito "per le domande presentate a gennaio e febbraio, i pagamenti cominceranno a essere erogati dalla seconda metà di marzo". Nel dettaglio i pagamenti dovrebbero essere effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande presentate dal 1° marzo in poi, il pagamento verrà invece effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La normativa prevede infatti che l'assegno unico e universale venga pagato nel mese successivo a quello in cui è stata inoltrata richiesta all'Inps, con la possibilità di recuperare gli arretrati fino a marzo, purché la domanda venga presentata entro il 30 giugno.

Assegno unico: a chi spetta e quali sono gli importi

L'assegno spetta per ciascun figlio minorenne a carico e, con importo inferiore, per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni. A regime la misura comporterà stanziamenti per circa 19 miliardi annui, sostituendo strumenti di sostegno preesistenti, e accresce di 6 miliardi all'anno le risorse precedentemente destinate alla famiglia e alla genitorialità.

Per le famiglie con Isee pari o inferiore a 15.000 euro l'assegno è pari a 175 euro al mese. Si riduce fino a 50 euro per famiglie con Isee superiore a 40.000 euro. Lo scrive oggi il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nella premessa della 'Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2022'. Maggiorazioni sono previste in caso di figli disabili, giovani madri e famiglie numerose. Se entrambi i genitori lavorano e l'Isee è basso, inoltre, si avranno altri 30 euro in più, che si azzerano oltre i 40mila euro di Isee. Nel novero delle tutele entrano poi le giovani madri fino a 21 anni, che riceveranno circa 20 euro al mese in più.