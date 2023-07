Raccomandate, pacchi e multe: scattano gli aumenti, le nuove tariffe

Aumenti in arrivo per pacchi, raccomandate e multe. Poste Italiane ha annunciato l'adeguamento delle tariffe postali che entreranno in vigore a partire da lunedì 24 luglio. Diversi gli incrementi, dalla posta ordinaria fino a 20 grammi che passerà dagli attuali 1,20 euro a 1,25, alla posta prioritaria fino a 100 grammi per l'Italia, che passerà dai 2,80 euro a 2,90. Sale anche il costo per l'invio di una raccomandata. Un rincaro che segue l'aumento dell'inflazione, autorizzato dall'Agcom lo scorso 27 giugno.

Poste Italiane, il nuovo tariffario

Come riportato una nota di Poste Italiane, l'invio della posta ordinari in Italia, per pacchi con un peso fino a 20 grammi, costerà 1,25 euro invece di 1,20 euro, mentre per chi spedisce con posta prioritaria, per l’interno del Paese, con un peso fino a 100 grammi, il costo passa da 2,80 a 2,90 euro. Rincari anche per le raccomandate, sia per quanto riguarda il peso che il formato: aumento di 20 centesimi per le raccomandate fino a 20 grammi, da 5,60 a 5,80 euro. Stessi aumenti applicati alla Raccomandata giudiziaria e alla Posta raccomandata da te. Ritocchi generali per i pacchi ordinari: la tariffa per il formato standard, da 0 a 3 kg, passerà da 9,40 a 9,90 euro, con un aumento di 50 centesimi. Invece, per chi deve inviare un pacco all'estero, verranno aumentate tutte le tariffe per i Paesi di destinazione.

I rincari per le multe

Rincari in arrivo anche per le spese postali di notifica per le sanzioni al Codice della strada. Le modifiche riguarderanno tutti gli scaglioni di peso: l’importo complessivo dovuto per invii accettati negli uffici postali fino a 20 grammi varierà da 10,85 a 11,45 euro, mentre per gli invii accettati nei centri business, utilizzati dagli organi di polizia stradale, varierà da 10,45 a 11,05 euro. Per visionare nel dettaglio tutte le modifiche è possibile visionare il documento "Interventi su servizi postali universali per l'interno e per l'estero", pubblicato sul sito di Poste.

