Bollette: il prezzo del gas è in calo (per gli utenti del mercato tutelato)

Prezzi del gas in calo per gli utenti del mercato tutelato. A comunicarlo è Arera segnalando una riduzione del 6,7% della bolletta di dicembre rispetto al mese precedente per la famiglia tipo in tutela.

Secondo l'Autorità la variazione di prezzo è determinata interamente dalla diminuzione della spesa per la materia gas naturale. Rimangono invece invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. Arera segnale anche che nel 2023 la spesa media per famiglia è stata di 1.307 euro circa (al lordo delle imposte) in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente.

Quello comunicato oggi da Arera è l'ultimo aggiornamento per i clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. La fine del mercato tutelato del gas scatta infatti il 10 gennaio 20234, mentre per la luce la scadenza è stata posticipata al 1° luglio (qui tutte le informazioni). In futuro, spiega una nota, sarà aggiornata mensilmente la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità, attivo per circa 2,5 milioni di famiglie, con gli stessi criteri, tempi e modalità finora utilizzati.