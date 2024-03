Il bonus da 850 euro per (pochi) anziani: requisiti e come funzionerà

In arrivo il nuovo bonus anziani da 850 euro. Il contributo sarà cumulabile con l'indennità di accompagnamento ma a goderne sarà una platea di over 80 molto ristretta.

Si tratta di una misura prescritta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in risposta alle gravi carenze italiane sulla cura e la presa in carico di over 65. La sperimentazione del nuovo bonus partirà a gennaio 2025 e, salvo ulteriori ampliamenti dei requisiti, coinvolgerà circa 25mila anziani.

Bonus anziani da 850 euro: a chi spetta

Il bonus da 850 euro andrà a sommarsi all’indennità di accompagnamento (531 euro) per un totale di circa 1.380 euro che andrà a comporre la nuova "prestazione universale". Ma a poter usufruire del nuovo strumento sarà una platea molto ristretta: circa 25mila anziani su un totale di circa 4 milioni di persone non autosufficienti.

I requisiti per ottenere il bonus sono infatti stringenti: sarà necessario aver superato gli 80 anni d'età, avere un bisogno assistenziale "gravissimo", essere già beneficiari dell'indennità di accompagnamento e avere un Isee non superiore ai 6mila euro.

Il contributo verrà revocato nel caso in cui non venisse speso per i servizi previsti dal decreto, ovvero per retribuire il lavoro di cura e assistenza svolto da badanti o caregiver o per pagare strutture di cura. Le modalità di assegnazione e la procedura per fare domanda non sono ancora state specificate, ma potrebbe essere l'Inps a verificare automaticamente che il richiedente rispetti i requisiti.