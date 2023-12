In arrivo bonus benzina da 77 euro e proroga dei termini per la social card

Sono stati prorogati i termini per attivare la carta 'Dedicata a te', il bonus una tantum da 382,50 euro destinato alle famiglie in difficoltà. La card (che poteva essere ritirata direttamente presso gli uffici postale) andava attivata con un acquisto entro venerdì 15 settembre, pena la decadenza del contributo. Ora però il governo ha deciso di estendere i termini al 31 gennaio 2024. Non solo. Insieme alla proroga dei termini arriva anche il bonus benzina. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dopo la pubblicazione del decreto interministeriale con il quale le risorse destinate alla misura vengono aumentate di 100 euro. Lollobrigida ha precisato che ai 382,5 euro previsti, e disponibili dal 15 dicembre, si aggiungeranno i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante". Insomma, il combinato disposto di social card e bonus benzina vale in tutto circa 460 euro.

La carta spetta alle famiglie con Isee inferiore a 15mila euro. I beneficiari non devono presentare domanda: vengono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano. La titolarità di una certificazione Isee ordinario alla data del 12 maggio 2023 è requisito essenziale di selezione per l'accesso al contributo. Al bonus non hanno però diritto i percettori di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Per quanto riguarda il bonus benzina da 77 euro i beneficiari sono gli stessi della carta acquisti. Le risorse a disposizione sono state quantificate in 100 milioni di euro. I soldi potranno essere spesi per acquistare carburanti, o anche per abbonamenti dei mezzi pubblici.

"La card è stata uno straordinario successo e l'efficacia della misura è dimostrata dai numeri" ha detto il ministro Lollobrigida, precisando che "il 91% delle famiglie beneficiarie, con un Isee inferiore a 15mila euro, individuate dall'Inps, ha utilizzato questo strumento per fronteggiare la difficile congiuntura economica e l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità". Tuttavia, ha concluso il ministro, "su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024".