Bonus colonnine elettriche 2024: come ottenere 1.500 euro

Torna il bonus colonnine, riapre lo sportello per la richiesta di agevolazioni per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici dedicate alle utenze domestiche. C'è il decreto del 7 febbraio 2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy, che ufficializza il tutto.

A chi spetta questo bonus? Il contributo per le colonnine per gli utenti domestici è diverso da quello dedicato a imprese e professionisti, per cui ci sono bandi e di finanziamenti a parte: è pari all’80% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di: 1.500 euro, nel caso di contributo richiesto da una persona fisica; cifra che sale a 8.000 euro se a fare domanda è un condominio.

I contributi sono già stati richiesti con due diversi bandi nel 2023. Ma ci sono ancora risorse, che vengono destinate a coloro "che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello". E', quindi, un bonus per rientrare almeno in parte di spese già sostenute. Lo sportello sarà riaperto a partire dalle 12 del 15 febbraio prossimo fino alle 12 del 14 marzo e sarà gestito da Invitalia.

Le domande presentate saranno ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Qui tutte le informazioni utili.