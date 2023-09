Un nuovo bonus per acquistare elettrodomestici: come funziona

Un nuovo bonus per acquistare elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Nella prossima manovra finanziaria per il 2024 potrebbe trovare spazio un incentivo per aumentare la presenza di frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie di ultima generazione nelle case degli italiani. Lo scopo è quello di diminuire i consumi, abbassando i costi per le bollette dei cittadini. Se ne sta parlando e se ne parlerà, ma sono già emersi i primi dettagli: vediamo come funzionerebbe.

Il contributo dello Stato per acquistare elettrodomestici migliori

La proposta di legge è stata presentata da alcuni deputati della Lega, con primo firmatario Alberto Gusmeroli, ed è stata depositata in commissione Attività produttive alla Camera. Dopo la presentazione della Nadef che ha delineato il perimetro entro cui si scriverà la prossima legge di bilancio iniziano dunque ad arrivare le prime proposte.

"Sto frenando l'incardinamento in commissione - afferma Gusmeroli - perché il ministro Giorgetti sta valutando se inserirlo già nella manovra". La proposta di legge, infatti, risulta depositata il 2 febbraio 2023. Ma come funzionerebbe?

A partire dal 2024 e fino al 2025, il bonus elettrodomestici prevede un contributo pari al 30 per cento del costo di acquisto, nel limite massimo di 100 euro, per incentivare il ricambio dei vecchi elettrodomestici con nuovi modelli ad alta efficienza energetica.

Dopo l'acquisto del nuovo apparecchio ci sarebbe lo "smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo". In ogni caso il limite massimo è di 100 euro per ciascun elettrodomestico, che però sale 200 euro se l'Isee del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a euro 25mila euro. Per la misura il costo per le casse dello Stato sarebbe di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Gli elettrodomestici acquistabili: conta la classe energetica

Il bonus si potrebbe richiedere solo per precise tipologie di elettrodomestici, ad alta efficienza energetica. I dettagli vengono specificati nell''articolo 2 della proposta di legge depositata alla Camera, limitare il numero dei dispositivi acquistabili e garantire che siano realmente migliori rispetto a quelli che si andrebbero a "rottamare".

Il contributo riguarderebbe elettrodomestici di classe energetica non inferiore:

Alla classe A per le lavatrici e lavasciuga;

Alla classe C per le lavastoviglie;

Alla classe D per i frigoriferi e i congelatori.

Ora si dovrà capire se la proposta verrà inglobata nella prossima manovra finanziaria.

