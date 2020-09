Balconi, terrazzi e giardini fioriti: ecco il bonus da 1.800 euro

Tra le misure previste dal Governo per rilanciare la nostra economia c’è anche il cosiddetto bonus verde. Il bonus verde è un’agevolazione, strutturata come detrazione Irpef, destinata a chi decide di far eseguire interventi straordinari di "sistemazione a verde" di aree private scoperte.

Cosa rientra nell’agevolazione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per ottenere l’agevolazione è necessario effettuare un intervento di "sistemazione radicale": è dunque esclusa dal bonus la manutenzione ordinaria annuale di giardini già esistenti.

Nel bonus rientrano le spese sostenute per:

creare giardini pensili e coperture a verde

rendere verdi aree scoperte, pertinenze, recinzioni e parti di immobili abitativi

realizzare impianti di irrigazione e pozzi.

Sono detraibili anche le di progettazione e manutenzione connesse agli interventi.

Immobili: per molti ma non per tutti

L’agevolazione è riservata ai soli immobili ad uso abitativo, comprese le loro pertinenze. Il bonus è però attivabile in misura del 50% per gli immobili ad uso promiscuo. Per la detrazione non è necessario essere proprietari dell’immobile: è infatti richiesto il semplice possesso o detenzione. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni esterne del condominio.

Come si attiva il bonus

Per poter ottenere il bonus verde le spese devono essere effettuate con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di credito, assegno etc.). Il bonus verde dà diritto ad una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima complessiva di 5.000 euro per abitazione: la detrazione massima spettante, dunque, è pari a 1.800 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo