Carta "Dedicata a te": chi può attivarla da oggi e come vedere se è stato accreditato il bonus benzina

Da oggi, venerdì 15 dicembre, i beneficiari che non l'hanno ancora fatto potranno attivare la carta 'Dedicata a te' da 382,50 euro destinata alle famiglie in difficoltà. La scadenza per ottenere i soldi del bonus era fissata per il 15 settembre, ma il governo ha deciso di estendere i termini al 31 gennaio 2024. Il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha infatti spiegato che su 1,3 milioni di famiglie beneficiarie più di 100mila non erano riuscite ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per questo l'esecutivo ha deciso di prorogare i termini.

Da oggi dunque i 'ritardatari' potranno attivare la carta. I requisiti per accedere al bonus sono un Isee inferiore a 15mila euro e non essere titolari di reddito di cittadinanza, reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Carta "Dedicata a te": come si ottiene e cosa fare per attivarla

I beneficiari non devono presentare domanda, ma vengono individuati dall'Inps e dai Comuni. Sono proprio questi ultimi a comunicare agli aventi diritto l'assegnazione della card e le istruzioni per ritirarla presso gli sportelli di Poste Italiane. I beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione ricevuta, un documento di identità e il codice fiscale. Una volta ottenuta la carta per attivarla è necessario effettuare almeno un acquisto.

Con la carta "Dedicata a te" è possibile comprare beni alimentari di prima necessità, ma da oggi potrà essere utilizzata anche per fare il pieno alla propria auto (ne parleremo tra poco). Il ministro Lollobrigida ha spiegato che "oltre la metà delle famiglie ha preferito comprare prodotti freschi, quali ortaggi, frutta, pesce e carne, mentre oltre il 41% ha acquistato prodotti da scaffale, come pasta, biscotti e conserve".

In arrivo i soldi del bonus benzina: come controllare il saldo della propria carta

Insieme alla proroga dei termini per attivare la carta il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare ha fatto sapere che ai 382,5 euro previsti, a partire dal 15 dicembre si aggiungerà un altro bonus da 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante. Chi non ha mai attivato la carta dunque dovrebbe ritrovarsi sul conto 459,7 euro, mentre va da sé che chi ha già attivato la carta e speso i 382,5 euro ne riceverà altri 77,2. Controllare il saldo residuo è semplicissimo: basta recarsi presso uno sportello Atm di Poste Italiane.