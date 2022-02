Febbraio è un mese pieno di concorsi pubblici

Migliaia di posti di lavoro nel settore pubblico, con selezioni che prevedono inserimenti con assunzione a tempo indeterminato o determinato presso enti locali, regioni, ministeri, polizia e guardia di finanza, fino ai centri per l'impiego e all'ambito sanitario (spesso senza esperienza pregressa). Diverse figure professionali, candidati diplomati, laureati, o in alcuni casi con licenza media. Febbraio 2022 è un mese pieno di concorsi pubblici, un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro o aspira ad ottenere un posto fisso. In molti, casi, però, è necessario affrettarsi: alcuni bandi sono in scadenza. Proprio in questo mese, infatti, scade il termine per inviare la propria domanda per partecipare a uno dei concorsi indetti finora. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere sui concorsi pubblici con i bandi in scadenza a febbraio 2022, con le date, i link utili e le informazioni necessarie per chi vuole mettersi alla prova.

I concorsi pubblici con bandi in scadenza a febbraio 2022

Partiamo dall'ambito sanitario, settore che offre numerose opportunità. Chi ha una laurea in medicina può inviare entro giovedì 3 febbraio la domanda per medici della polizia di Stato, con 40 posti disponibili: si cercano oculisti, cardiologi, medici del lavoro, due psichiatri, un neurologo e un otorinolaringoiatra. Il 27 febbraio, poi, scade il termine per inviare la domanda per partecipare a un concorso volto a reclutare 299 persone nell'area del comparto e della dirigenza medica, per vari profili professionali e discipline, a Sassari. Da coprire ci sono, tra l'altro, tre posti di dirigente medico nella neurochirurgia e altri otto nella disciplina di medicina trasfusionale (qui le informazioni). Giovedì 3 febbraio scade anche il termine per inviare le domande per essere assunti come infermieri in Friuli Venezia Giulia: in ballo ci sono 130 posti (i dettagli qui). Si cercano anche venti infermieri pediatrici da collocare nell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, a Catania.

C'è da affrettarsi anche per presentare la domanda al bando indetto per assumere a tempo pieno e determinato (diciotto mesi eventualmente prorogabili) trentuno persone con vari profili professionali presso l'agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal) della Puglia. Più nel dettaglio, si cercano tre specialisti tecnici esperti in gestione patrimonio e appalti dei lavori pubblici, progettazione e programmazione, e 7 specialisti amministrativi. Le domande scadono mercoledì 2 febbraio. Arpal offre opportunità di lavoro anche ai residenti in Umbria. Il 28 febbraio, infatti, scadono due bandi per reclutare 92 persone a tempo indeterminato. Di queste, 37 verranno inquadrate nel profilo di "esperto del mercato del lavoro", altre 55 come "operatore del mercato del lavoro".

I concorsi per entrare nella guardia di finanza

Lunedì 14 febbraio alle 12, invece, scade il termine per inviare la domanda per partecipare a un concorso pubblico per l'ammissione di 66 "allievi ufficiali del ruolo normale" (comparti ordinario e aeronavale all'accademia della guardia di finanza), per l'anno accademico 2022/2023. Per chi è appassionato di musica, lunedì 28 febbraio alle 12 scade un bando per il reclutamento di dodici esecutori e di un archivista della banda musicale della guardia di finanza. Lo svolgimento dei concorsi prevede l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, di quella attitudinale, una valutazione dei titoli, una prova d'esame e una visita medica di controllo.

I concorsi nei ministeri (progetto Ripam) in scadenza a febbraio

Lunedì 7 febbraio alle 14 scade invece il termine per partecipare a un concorso volto a coprire ben 2.293 posti: si cercano unità di personale non dirigenziale di area seconda, da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nei ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dell'economia e delle finanze, del ministero dell'Interno, del ministero della cultura e dell'avvocatura dello Stato. Questo concorso pubblico, per titoli ed esami, è indetto nell'ambito del programma di riqualificazione della pubblica amministrazione (Ripam). Qui trovate tutti i dettagli sui profili e i requisiti richiesti.

Non finisce qui. Per chi aspira a intraprendere la carriera prefettizia è stato indetto un concorso per titoli ed esami, con 180 posti disponibili, per l'accesso alla qualifica iniziale. Il termine per inviare la domanda scade venerdì 4 febbraio, alle ore 12. Chi ha una laurea in giurisprudenza può fare domanda anche per un altro concorso: la Corte dei conti cerca infatti cento tirocinanti per le sezioni giurisdizionali, le sezioni di controllo e le procure generali.

I concorsi pubblici in Sicilia, Sardegna, Molise e Puglia

Ci sono poi diversi concorsi in ambito locale e regionale. Vediamoli nel dettaglio. In Sicilia, ad esempio, si cercano 88 unità di personale di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale. Per fare domanda c'è tempo fino a venerdì 25 febbraio (qui i dettagli del bando). Lo stesso giorno scade anche il termine per inviare la domanda per provare ad essere assunti in uno dei centri per l'impiego della regione: in ballo ci sono 587 posti. In Sardegna, il comune di Cagliari cerca 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in attività connesse all'attuazione del "programma operativo nazionale città metropolitane" (il cosiddetto Pon Metro). I posti di lavoro sono a tempo determinato e c'è tempo fino a mercoledì 9 febbraio per inviare la domanda, come specificato qui.

Anche la regione Molise ha indetto una serie di procedure concorsuali per potenziare i suoi centri per l'impiego: si cercano trentacinque persone da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (le info qui). A Bari, invece, si cercano nove funzionari specialisti di polizia locale da assumere a tempo pieno e indeterminato. Le domande vanno inviate entro lunedì 28 febbraio.