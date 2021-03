Il decreto Sostegni vale 32 milardi: ecco il nuovo bazooka di Draghi

A meno di imprevisti, oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera definitivo al decreto Sostegni, un pacchetto di misure da 32 miliardi, 'frutto' del deficit extra autorizzato dal Parlamento. Diversi i provvedimenti in aiuto delle attività e dei lavoratori che hanno registrato perdite a causa delle restrizioni adottate per fronteggiare l'epidemia di coronavirus, eppure, se su indennità e ristori si è trovato l'accordo, tiene ancora banco la norma sullo stralcio delle cartelle pre 2015 fino a 5mila euro.

Su questa pagina, a partire dale ore 18:30, seguiremo la diretta della conferenza stampa del premier Draghi sul decreto Sostegni

Decreto Sostegni, la conferenza stampa di Draghi

Il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto Sostegni è slittato alle ore 16. Invece, alle 18,30 di oggi, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe tenere una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, per spiegare i contenuti del decreto. Come confermato in una nota di Palazzo Chig, all'incontro con i giornalisti interverranno i ministri dell'Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando. La conferenza stampa del premier verrà trasmessa anche in diretta streaming.

Secondo le ultime indiscrezioni, a mancare è l'accordo sullo stralcio delle cartelle pre-2015 fino a 5mila euro. La norma è nell'ultima bozza del decreto, ma non c'è ancora l'intesa all'interno della maggioranza. La speranza è di trovare un punto d'incontro durante il Cdm, slittato dalle 15 alle 16 di oggi.

Il Consiglio dei ministri esaminerà il decreto recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19". All'ordine del giorni figurano poi leggi regionali, varie ed eventuali

Dl Sostegni, cosa c'è nella bozza

In attesa di scoprire la versione definitiva del decreto, vediamo quali sono le norme principali contenute nella bozza del documento. Si tratta di 44 articoli, tra cui c'è ancora lo 'stralcio' delle cartelle, tema ancora aperto nel confronto di governo, ma solo la possibilità per gli operatori economici in grande difficoltà, che hanno subito una riduzione del volume d'affari oltre il 30%, di accedere ad una definizione agevolata delle cartelle.

Indennità da 2.400 euro per i lavoratori stagionali, gli intermittenti e gli autonomi senza partita Iva. Il provvedimento atteso oggi in Consiglio dei ministri finanzia con 400 milioni il fondo per i lavoratori dell'ex Ilva. Tra le voci di spesa anche 2,8 miliardi per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci per curare il Covid.

Ristori dal 20 al 60% delle perdite per le attività con fatturato fino a 10 milioni di euro, da un minimo di mille euro ad un massimo di 150mila. L'ammontare della perdita è calcolato sulla base della media mensile 2020 sul 2019. In tutto 44 articoli nel decreto che estende anche precompilata Iva al debutto quest'anno: l'avvio sperimentale del processo di predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche è rinviato alle operazioni effettuate dal primo luglio. Il decreto stanzia inoltre 2,5 miliardi di euro per il fondo per l'esonero contributivo di autonomi e partite Iva per il 2021.

Via libera alla somministrazione dei vaccini nelle farmacie da parte di farmacisti appositamente formati. Per "accelerare" la campagna vaccinale in Italia inoltre, si legge, non si applicano agli infermieri del Servizio sanitario nazionale, coinvolti "al di fuori dell'orario di servizio", le incompatibilità previste dalle norme sull'esclusività del rapporto di lavoro. Tale deroga si applica "esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale".

In generale il dl stanzia oltre 4,5 miliardi per il pacchetto anti-Covid: 2,1 miliardi per l'acquisto di vaccini, 700 milioni per i farmaci, oltre 1,3 miliardi per i compiti del commissario (stoccaggio, logistica, campagne di informazione), 345 milioni per il coinvolgere più medici possibile, 50 milioni come remunerazione aggiuntiva delle farmacie.

Condono per le partite Iva che hanno subito una perdita del 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 per l'emergenza Covid. Secondo la bozza del dl Sostegni, questi soggetti potranno definire in via agevolata il dovuto derivanti da dichiarazioni irregolari relative agli anni d'imposta 2017 e 2018.

Stop ai licenziamenti individuali e collettivi fino a giugno. Il dl preclude infatti l'avvio delle procedure previste dalla legge 223 fino al 30 giugno. Successivamente a questa data, dal primo luglio al 31 ottobre 2021, il divieto ai licenziamenti è previsto per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cig Covid.