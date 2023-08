Non sarà un Ferragosto da tutto esaurito: italiani spaventati dal caro prezzi

Non sarà un Ferragosto sold out. Grazie alla spinta internazionale non si può parlare di una vera e propria flessione del turismo, ma non c'è stato neppure l'exploit che molti si aspettavano prima della stagione estiva. Secondo i dati del ministero del Turismo, la seconda settimana di agosto conferma la tendenza che vede l’Italia come seconda meta preferita con il 39% delle strutture ricettive prenotate sulle piattaforme online, prima della Francia (+14%) e della Spagna (+2%), mentre nella prima metà di agosto si registra un aumento delle prenotazioni aeree del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto alla spinta internazionale (+22%).

In leggero calo le presenze ad agosto (rispetto al 2022)

Se si analizza la situazione nel complesso, la realtà è un po' meno rosea di quello che appare. Assoturismo stima per il mese di agosto 82 milioni di presenze turistiche presso le strutture ricettive italiane, circa 7,6 milioni in più dello scorso luglio ma 800mila in meno rispetto ad agosto 2022. "Un calo di modesta entità", spiegano dall'associazione, "che certo non compromette l’andamento della stagione; ma che costituisce, comunque, un segnale negativo per il comparto, che da ottobre dello scorso anno aveva inanellato solo risultati positivi".

A incidere sulla leggera frenata sono stati una serie di fattori. Tra questi, almeno per i viaggiatori italiani, l'alluvione in Emilia Romagna e l'impennata dei prezzi dovuta al caro vita. In tutto, secondo Assoturismo, i turisti italiani saranno il 58% del totale. Stando al monitoraggio del centro studi di Firenze per Assoturismo Confesercenti, per il weekend lungo di Ferragosto - cinque notti, dall'11 al 16 agosto - sono attese 17 milioni di presenze turistiche, per il 60% italiane nelle strutture ricettive ufficiali. Numeri in crescita rispetto alle ultime settimane, ma certo non ci saranno sold out: nel periodo clou delle vacanze degli italiani sono numerosissime le località turistiche che hanno registrato un aumento delle prenotazioni, ma su livelli lontani dal "tradizionale pienone" di metà agosto.

Gli stranieri scelgono il Belpaese, ma gli italiani battono i ritirata

Secondo la Cna turismo e commercio, tra l'11 e il 20 agosto i turisti stranieri saranno oltre quindici milioni, un milione in più rispetto allo scorso anno, e in crescita del 15% rispetto al 2019. Il maggior numero di viaggiatori provenienti dall'estero arriverà dagli Stati Uniti, dal Sud America, dal Giappone, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna e dal Regno Unito. Gli italiani però battono un po' in ritirata. Le stime della Cna indicano che saranno dieci milioni, in riduzione rispetto tanto allo scorso anno quanto al 2019, l'ultima stagione precedente la pandemia.

