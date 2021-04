Concorsi e assunzioni al Comune di Roma, un bando per 1470 posti: come partecipare

E' prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di diplomati e laureati per il conferimento di 1050 posti in categoria C e di 420 posti invece per l'accesso alla categoria D

Chiamata di lavoro per diplomati e laureati. Il Comune di Roma ha indetto due concorsi pubblici per esami che prevedono l'assunzione di 1470 persone. In particolare è prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per il conferimento di 1050 posti in categoria C e di 420 posti invece per l'accesso alla categoria D.

I posti a disposizione

I posti per i 1050 assunti in categoria C saranno così distribuiti (leggi il bando)

250 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo

200 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio

100 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore servizi informatici e telematici

500 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore polizia locale

I posti per i 420 assunti in categoria D saranno invece così distribuiti (leggi il bando):

100 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario amministrativo

80 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario servizi tecnici

80 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario educativo scolastico

140 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario assistente sociale

20 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario avvocato

Come partecipare

Le domande devono essere inviate entro le ore 18 del 24 maggio 2021 secondo le modalità previste dai due distinti bandi.