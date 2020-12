Lavoro nella sanità siciliana, contratto a tempo indeterminato per un pediatra

Il medico andrà a ricoprire il ruolo di responsabile all'Ospedale Giglio di Cefalù, nel Palermitano. La selezione è riservata a pediatri con almeno tre anni di servizio. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica

La Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, in provincia di Palermo, ha avviato una selezione per individuare il nuovo responsabile della pediatria con contratto a tempo indeterminato. La selezione è riservata a pediatri con almeno tre anni di servizio. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica tramite il portale della Fondazione Giglio. Per la formazione della graduatoria di merito, che resterà valida per tre anni, è previsto un colloquio con i candidati ammessi.

Il tipo di impiego

Il contratto di lavoro subordinato sarà a tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali). Al medico che sarà assunto verrà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico dipendente da case di cura, presidi e centri di riabilitazione. La graduatoria di merito resterà valida per 3 anni a decorrere dal termine del processo di selezione, salvo motivata proroga della sua validità. La graduatoria di merito del personale medico risultato idoneo ma non in posizione utile per l’assegnazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potrà essere utilizzata per l’attribuzione d’incarichi a tempo determinato per momentanee esigenze aziendali o per la sostituzione di dipendenti assenti che abbiano diritto alla conservazione del posto.

Requisiti richiesti

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. Possono partecipare alla selezione tutti i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti: laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Pediatria, abilitazione alla professione, iscrizione all’albo dell’ordine professionale, cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea e in possesso di tutti i requisiti civili senza alcuna condanna penale.

Modalità di invio delle candidature

La domanda di partecipazione alla selezione va redatta in carta semplice, compilata in tutti i campi di pertinenza degli allegati previsti per la figura professionale di riferimento e sottoscritta con firma autografa o digitale. Inoltre dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica - pena esclusione - entro e non oltre la data di scadenza prevista dall'avviso online sul sito dell'ospedale siciliano. Non saranno ritenute valide altre forme di trasmissione della domanda di partecipazione come la consegna a mano, o tramite posta raccomandata o pec.