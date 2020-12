Concorsi pubblici, Veneto: 33 posti (a tempo indeterminato) per autisti di ambulanza

Una nuova selezione pubblica presso l'Azienda Zero di Padova. I candidati, che devono essere in possesso di licenza media, saranno assunti a tempo indeterminato

Una nuova opportunità lavorativa in concorso. L'Azienda Zero di Padova cerca, mediante selezione pubblica per titoli e per esami, 33 autisti di ambulanza che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Posti disponibili

I vincitori, secondo quanto indicato dal bando, lavoreranno nelle seguenti strutture sanitarie presenti sul territorio. I posti sono così suddivisi:

11 posti presso l’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;

1 posto presso l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana;

6 posti presso l’Azienda Ulss n. 3 Serenissima;

1 posto presso l’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale;

1 posto presso l’Azienda Ulss n. 5 Polesana;

1 posto presso l’Azienda Ulss n. 6 Euganea;

10 posti presso l’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana;

1 posto presso l’Azienda Ulss n. 8 Berica;

1 posto presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Alcuni posti in concorso, come previsto dalla legge e indicato all'interno del bando, sono riservate ai volontari delle FF.AA.

Requisiti

I candidati al concorso indetto dall'Azienda Zero devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per la partecipazione ai concorsi pubblici, che sono indicati all'interno del bando.

Tra i requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della mansione devono avere:

la patente di guida categoria B;

il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo professionale di autista di ambulanza presso pubbliche amministrazioni o imprese private.

Prove d'esame e domanda di partecipazione

La procedura concorsuale, oltre alla valutazione dei titoli, prevede il superamento di due prove d'esame:

una prova pratica;

una prova orale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di predisporre una prova preselettiva in base al numero delle candidature pervenute.

Il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso dell'Azienda Zero di Padova per Autisti di Ambulanza è il 27 dicembre.

I candidati possono inoltrare la propria candidatura attraverso la procedura telematica a questo indirizzo.

Trovate tutte le informazioni inerenti al contributo spese per la partecipazione al concorso, all'ammissione e alle modalità di convocazione alle prove d'esame, sulla valutazione dei titoli e delle prove e sulla formazione della graduatoria all'interno del bando.