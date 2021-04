Concorso VFP1 Esercito 2021: 4000 posti per i giovani volontari

É in atto il bando di concorso per il reclutamento di 4000 volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito Italiano. Le persone interessate, in possesso dei requisiti sottoelencati, hanno tempo fino all'8 maggio 2021 per presentare la domanda di partecipazione relativa al 1° blocco. Le domande per il 2° blocco potranno essere presentate dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021

. Vi ricordiamo che si tratta di un'opportunità importante per i giovani che vogliono cominciare la carriera militare. Dopo il periodo di VFP1 avranno la possibilità di essere reclutati come volontari in ferma prefissata per 4 anni (VFP4). Per legge, inoltre, sono riservati ai VFP1 i posti a concorso per inizare la carriera nelle forze di polizia, militare e civile e per il corpo militare della Croce Rossa.

Concorso volontari VFP1 Esercito 2021: i blocchi

Tramite il bando VFP1 2021 saranno selezionati 4000 volontari in ferma breve prefissata di un anno.

Questa è la suddivisione dei posti del nuovo concorso indetto dall'esercito:

1° blocco, 2.000 posti di cui:

1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

10 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile 2021 all’8 maggio 2021, per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003, estremi compresi;

b) 2° blocco, 2.000 posti di cui:

1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); – 4 –

20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale “Muratore” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

20 per incarico principale “Falegname” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

10 per incarico principale “Fabbro” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme” (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi.

Requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali.

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni;

assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico fisica;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico fisica;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

I candidati devono essere, inoltre, in possesso del seguente titolo di studio:

licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado)

All'interno del bando di concorso sono dettagliatamente indicati i requisiti specifici previsti per i candidati che intendano candidarsi come:

elettricista infrastrutturale;

idraulico infrastrutturale;

muratore;

falegname;

meccanico di mezzi e piattaforme;

fabbro.

Sul concorso opera la riserva del 10% dei posti secondo qundo previsto dalla legge. Questi i posti riservati:

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie previste dall’articolo 702 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

Concorso Esercito VFP1: come si svolge il reclutamento

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:

a) inoltro delle domande;

b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo

inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’Allegato B (articolo 8);

c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’Allegato B (articolo 8) effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e provvederà alla formazione per ogni blocco:

della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata; di sei distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

Per particolari esigenze di Forza Armata, correlate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i candidati potranno essere convocati per gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalità tali da garantire a ciascuno una possibilità concorsuale. In tale ambito i candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno convocati una sola volta;

e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) dei candidati risultati idonei o in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;

f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c);

h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione per il primo blocca va presentata entro il prossimo 8 maggio a questo indirizzo.