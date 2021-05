Carriera diplomatica, il concorso per segretario di legazione in prova: il bando da 50 posti

Fare carriera diplomatica? Sì, grazie al nuovo bando di concorso del Ministero degli Affari Esteri. La ricerca è volta alla copertura di 50 posti per la figura di "segretario di legazione in prova", il primo grado della carriera diplomatica in Italia. I candidati che verranno selezionati saranno assunti provvisoriamente - è infatti previsto un servizio di prova di 9 mesi -, saranno assegnati ad uno degli uffici del Ministero e seguiranno un corso di formazione. Al termine di questo periodo, potranno accedere al grado iniziale della carriera.

I requisiti

Per candidarsi come segretario di legazione in prova occorre avere questi requisiti:

cittadinanza italiana

età non superiore ai 35 anni compiuti

idoneità psicofisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio

godimento dei diritti politici

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

non essere stati stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti da un impiego statale

Inoltre è necessario essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o laurea specialistica in una delle seguenti facoltà:

Finanza

Giurisprudenza

Relazioni internazionali

Scienze dell’economia

Scienze della politica

Scienze delle pubbliche amministrazioni

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura

Scienze economico-aziendali

Scienze per la cooperazione allo sviluppo

Studi europei

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali sociologia

Sociologia e ricerca sociale

Servizio sociale e politiche sociali

Come candidarsi

La selezione prevede la valutazione dei titoli dei candidati e il superamento di una prova attitudinale, prove d’esame scritte e orali ed eventuali prove facoltative di lingua. Le funzioni di un diplomatico richiedono un'ottima preparazione culturale in campo storico, economico, giuridico e linguistico, flessibilità e la capacità di operare nei contesti più disparati. Durante il colloquio il candidato dovrà sostenere una conversazione su tematiche di attualità internazionale in lingua inglese e in un’altra lingua straniera a scelta. Le domande devono essere inoltrate entro il 7 giugno 2021 per via telematica. Tutte le info sul bando .