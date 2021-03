Lavoro nel food delivery al tempo della pandemia: contratti per 3.000 rider in tutta Italia

L’azienda campana Alfonsino vuole contrattualizzare entro la fine del 2022. I ciclofattorini riceveranno pagamenti settimanali, con un fisso e un variabile, driver kit gratuito per i domicili e godranno di piena autonomia lavorativa

Ha puntato sull'assunzione diretta e a un contratto di tipo parasubordinato per i suoi rider, Alfonsino, il delivery sostenibile nato nel 2016 con l'obiettivo di portare la consegna a domicilio nelle piccole città.

Tipo di impiego

Tutti i rider di Alfonsino hanno regolare contratto con copertura delle posizioni previdenziali e assistenziali (Inps e Inail), ricevono un compenso fisso e uno variabile. L’azienda campana vuole contrattualizzare entro la fine del 2022, 3.000 nuovi collaboratori, per un totale di 3.700 rider su tutto il territorio nazionale che consegneranno il cibo a domicilio in scooter o auto proprio per raggiungere anche le abitazioni più distanti, mantenendo però il raggio di copertura del servizio, che è di 4 chilometri e mezzo dal centro città.

Come candidarsi

In un’ottica di sviluppo del servizio, la ricerca di rider sul territorio è sempre attiva. Con Alfonsino il fattorino può scegliere data e orario di lavoro selezionando il turno direttamente attraverso l'app. I rider ricevono pagamenti settimanali, driver kit gratuito e godono di piena autonomia lavorativa. Per candidarsi gli interessati possono compilare il form sul sito (clicca qui).