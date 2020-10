Etjca, 1300 offerte di lavoro in tutta Italia: come candidarsi

L'Agenzia per il lavoro offre nuove opportunità lavorative nei settori chiave: dalla metalmeccanica, all'industria alimentare, ai trasporti fino al settore ospedaliero

ETJCA seleziona più di 1300 figure da inserire in diversi settori chiave: dall’industria metalmeccanica all’industria alimentare, dai trasporti e logistica all’ingegneria civile, fino ad arrivare al settore ospedaliero, medicale e sanitario, ancora fortemente richiesto a causa del perdurare dell’emergenza da Covid-19.

Sul sito è possibile consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea.

Etijca, lavoro in tutta Italia: dove e come candidarsi

In Lombardia le figure più ricercate appartengono al settore della grande distribuzione (addetti al banco salumeria, macelleria, addetti alle vendite e all’inventario), dell’industria metalmeccanica (operai specializzati, manutentori, saldatori) e del settore ospedaliero, medicale e sanitario (in particolar modo operatori socio sanitari e infermieri professionali). Si registra inoltre una considerevole richiesta di addetti alle pulizie, idraulici e figure contabili.

In Veneto l’industria metalmeccanica è quella che offre maggiori opportunità (saldatori, carpentieri, elettricisti, periti, addetti al carico / scarico), seguita dal settore ospedaliero, medicale e sanitario e trasporti e logistica (autisti, magazzinieri).

L’industria metalmeccanica è alla ricerca di figure quali saldatori, verniciatori, carpentieri, progettisti e operai anche in Piemonte, regione nella quale sono aperte posizioni anche nel settore ospedaliero (infermieri, operatori socio-sanitari) e della grande distribuzione (addetti alle vendite e all’inventario).

Anche in Emilia Romagna l’industria metalmeccanica è una delle maggiormente richieste, (con montatori elettrici e meccanici, elettricisti, magazzinieri e operai) seguita dal settore ospedaliero (tecnici e infermieri), dall’industria alimentare (in particolar modo addetti al customer service) e addetti alle pulizie.

Anche in Lazio e Friuli-Venezia Giulia figure come installatori elettrici, progettisti e operai specializzati sono molto ricercate; in Friuli-Venezia Giulia si registra inoltre una buona domanda proveniente dal settore dell’edilizia e ingegneria civile.

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per sottoporre la propria candidatura a un’offerta di lavoro specifica, è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.

Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili a questo indirizzo.

fonte foto: Freepik License