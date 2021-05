Piovono contratti a tempo indeterminato: Just Eat cerca 120 rider da assumere in Sicilia

Just Eat, l'azienda leader del cibo a domicilio, sta attualmente implementando un modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario.

In questo contesto, la consociata italiana di Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti hanno raggiunto un accordo per il primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider nel contatto collettivo nazionale del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, che sarà applicato a tutti i rider dipendenti. Il nuovo modello di lavoro subordinato arriva a Catania con l’assunzione di oltre 80 rider e a Messina con 40 rider.

Con l’implementazione del nuovo modello, il gruppo prosegue nel percorso di investimento sul territorio, creando posti di lavoro per migliorare anche il livello del servizio. Catania è la seconda città della Sicilia, dopo Messina, ad implementare il modello con i rider dipendenti, con la volontà di valorizzare ulteriormente il potenziale di crescita della città che registra un trend positivo anno su anno, con un incremento del 20% dei ristoranti che hanno scelto il digital food delivery, arrivando a oltre 250 totali attivi su Just Eat in città.

Come candidarsi

La candidatura per consegnare con Just Eat avviene attraverso la pagina dedicata inserendo le proprie informazioni personali, guardando un video esplicativo sul ruolo di rider e rispondendo ad alcune domande. Il candidato fornisce inoltre le informazioni relative al mezzo per le consegne, l’indicazione delle proprie preferenze per i turni di lavoro e i documenti necessari all’assunzione. I candidati vengono valutati ad uno ad uno e successivamente contattati per partecipare ad una sessione online conoscitiva sull’azienda e sul ruolo del rider e per chiedere informazioni ai recruiter.