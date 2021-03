Netflix assume in tutto il mondo: come lavorare per il colosso dei film in streaming

Non è indicata una data di scadenza per proporre la propria candidatura. E' possibile tuttavia inviare il proprio curriculum vitae il prima possibile attraverso la piattaforma online di Netflix, alla sezione "jobs" ( clicca qui ).

Le posizioni aperte sono moltissime e riguardano tutto il mondo. Al momento è possibile lavorare per uno degli uffici Netflix di città di Hsinchu (Taiwan), Manila (Filippine), Mumbai (India), Seoul (Corea del Sud), Singapore, Tokyo (Giappone), Amsterdam (Olanda), Berlino (Germania), Londra (Regno Unito), Madrid (Spagna), Parigi (Francia), Roma (Italia), Los Angeles e Los Gatos (California), New York, Salt Lake City (Utah), Washington Dc, Alphaville (Brasile), Città del Messico (Messico) e Buenos Aires (Argentina).

Appassionati di cinema a rapporto. Netflix, il colosso californiano leader nei servizi in streaming di serie tv e film noto in tutto il mondo, è la ricerca di varie figure professionali da assumere nelle sue sedi dislocate in tutto il mondo, Italia compresa. I vari professionisti saranno allocati nei più disparati settori, dal marketing alle risorse umane, dalla creazione di contenuti alla post produzione fino a finanza, analitica, sicurezza, ingegneria del prodotto, pubbliche relazioni e legale.