Recruiting day, Costa Crociere cerca nuovo personale di bordo: 90 nuovi posti di lavoro

Salire a bordo di una delle più note compagnie di navigazione turistiche con un contratto di lavoro in valigia. Il Gruppo Costa Crociere offre infatti diverse opportunità di lavoro organizzando un recruiting day per la selezione di nuovo personale di bordo. Le selezioni si svolgeranno il 4 novembre e, dato il periodo, saranno esclusivamente online. Alla fine a entrare a far parte della squadra saranno 90 risorse.

Costa Crociere sta cercando delle figure specifiche. Il recruiting day è infatti volto all’assunzione di pasticceri capo partita, animatori per adulti, bambini e ragazzi, fotografi, insegnanti di ballo, hospitality operator e tour expert. Per candidarsi è possibile collegarsi al sito Costa Crociere e selezionare l’offerta di lavoro prescelta dalla sezione “Lavora con noi”.

La selezione è articolata in cinque fasi. Passo uno: la registrazione ad una delle offerte di lavoro indicate alla pagina del sito dedicata al recruiting day, allegando il curriculum. Step due: valutazione del cv. Fase tre: video-colloquio con un recruiter. Fase quattro: test di lingua online. Infine, quinto e ultimo step: incontro con i recruiter di Costa Crociere che si svolgerà il 4 novembre.