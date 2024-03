Così McDonald's avvicina i giovani al cibo di qualità e salva intere filiere

Pomodoro Pachino, formaggio Asiago, cipolla di Tropea, pere dell’Emilia-Romagna nei menù della famosissima catena di ristoranti fast food McDonald's per "far conoscere ai ragazzi alcuni prodotti che difficilmente consumerebbero o comprerebbero", per "rieducare le giovani generazioni agli antichi sapori". Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione dell'evento organizzato da McDonald's Italia per l'apertura del 700esimo punto vendita in Italia. Queste "scelte oculate hanno contribuito anche a salvare intere filiere in crisi" ha aggiunto, specificando che "le multinazionali non sono per forza un avversario, bisogna trovare un punto d’incontro".

A 38 anni dalla prima storica apertura a Roma vicino a Piazza di Spagna McDonald's ha festeggiato l’apertura del 700esimo negozio in Italia, a Spinaceto nella periferia di Roma, ricordando i 7 pilastri su cui si fondano i valori e le azioni dell'azienda.

"L’apertura del settecentesimo ristorante è un po' la scusa per celebrare tutto il lavoro fatto in Italia in questi trentotto anni - ha dichiarato l’amministratore delegato Giorgia Favaro, prima donna in Italia a ricoprire questo ruolo in McDonald’s -. Questa azienda è cresciuta tantissimo grazie ai 150 imprenditori che lavorano su tutto il territorio nazionale e che grazie al loro impegno di tutti i giorni riescono a creare un impatto positivo sulle comunità nelle quali sono presenti", con un occhio sempre attento alle periferie.

"Vogliamo far conoscere alle nuove generazioni le eccellenze italiane", ha aggiunto ricordando che l’85 per cento dei fornitori è italiano e che il gruppo conta 35mila dipendenti. "La nostra ambizione è quella di fare meglio, non ci vogliamo fermare qui".