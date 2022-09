Il pane non ci è mai costato tanto: è l'effetto della guerra in Ucraina

Spesa sempre più cara. Il pane ha raggiunto, in Italia come nel resto d'Europa, prezzi record e non ci è mai costato tanto. Lo afferma Eurostat. Ad agosto i rincari sul pane sulla media dell'Unione Europea sono stati pari al più 18% su base annua. L'ente di statistica comunitario ricorda che nell'agosto del 2021, invece, il prezzo del pane risultava in media in crescita annua del 3%.

Secondo Eurostat gli alimentari in generale sono rincarati, assieme all'olio e altri grassi, dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina. I due paesi sono tra i maggiori esportatori di grano, mais olio di semi e fertilizzanti. La guerra ha fatto salire il prezzo delle materie prime, da qui gli aumenti a catena.

In Italia ad agosto il prezzo del pane in Italia è rincarato in media del 13,6%. "La causa è ancora una volta da ricercarsi nel conflitto scoppiato in Ucraina e nella conseguente escalation dei costi delle materie prima, cui si associa nel nostro paese anche l'emergenza energia", sottolinea il Codacons. Tra gli alimenti che costano molto più di prima c'è anche la pasta, i cui prezzi, in base agli ultimi dati Istat, sono aumentati in Italia del +25,8% ad agosto. L'olio di semi registra un rincaro del +62,2% e la farina sale in media del +23%, analizza l'associazione. Considerata la spesa annua delle famiglie, "nel 2022 un nucleo di quattro persone si ritrova a spendere solo per pane e cereali ben 175 euro in più rispetto allo scorso anno, proprio a causa dei pesanti incrementi dei listini al dettaglio".