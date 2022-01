Poste Italiane e Atlantia leader nelle politiche di parità di genere

L'eguaglianza e l'inclusione sono tra i principi cardine di Poste Italiane e Atlantia. La società che si occupa di servizi postali, bancari e finanziari è stata riconfermata per il terzo anno consecutivo nel Gender-Equality Index (GEI) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per le politiche di parità di genere e la trasparenza. Entra a far parte dell'indice anche la società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali, in un gruppo composto da 418 aziende valutate come le più impegnate al mondo nel favorire la trasparenza di trattamento e nel creare un contesto di lavoro equo.

Premiate le politiche di genere di Poste Italiane

Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel GEI. La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. "Siamo molto soddisfatti della conferma ottenuta nell’indice Bloomberg con un netto miglioramento della performance aziendale - ha commentato l'Amministratore Delegato Matteo Del Fante - Il risultato riconosce l’impegno del Gruppo nella tutela dei valori e dei principi di parità di genere in ogni ambito della vita aziendale. L’inclusione per il terzo anno consecutivo – ha aggiunto l’Ad - è una soddisfazione ancora più grande perché dimostra il radicamento di questi valori nella nostra cultura aziendale e la condivisione del percorso ad ogni livello di responsabilità, elevando ulteriormente la nostra reputazione sui mercati e tra la comunità finanziaria".

Atlantia è tra le società con maggiore presenza femminile nei ruoli chiave

Atlantia entra a far parte del Gender Equality Index di Bloomberg per la prima volta, compiendo un altro passo in avanti nell’attuazione del proprio percorso di sostenibilità e, in particolare, sul fronte Diversity, Equality & Inclusion. Ad oggi il 45% dei dipendenti di Atlantia SpA, il 42% del top management e il 40% dei membri del Consiglio di Amministrazione è composto da donne. Grazie a questo impegno sul fronte del gender equality, Atlantia rientra tra le più grandi società quotate italiane ed europee con maggiore presenza femminile in ruoli manageriali chiave. "L’inserimento di Atlantia nel Gender Equality Index – ha dichiarato la responsabile Employer Branding, Capability Acquisition & Development, Diversity, Equality & Inclusion della società Maria Sole Aliotta - rappresenta per noi un riconoscimento del lavoro e dell’impegno al rinnovamento e alla trasformazione che stiamo portando avanti in azienda. Crediamo fortemente nel fatto che la concreta attuazione di politiche eguaglianza e inclusione possa generare valore condiviso per la società, i suoi lavoratori, i suoi azionisti e, più in generale, per tutti i nostri stakeholder. Gli stessi accordi sindacali raggiunti alcune settimane fa per introdurre nuovi criteri di remunerazione e welfare e favorire attività di volontariato di impresa e di cittadinanza attiva vanno nella direzione di piena equità e trasparenza. Consideriamo questi risultati un punto di partenza, non un traguardo: abbiamo un’agenda di DE&I ricca di obiettivi sfidanti, impegni approvati dal nostro CdA che segnano la strada da percorrere. Lavoreremo con la consapevolezza di aver intrapreso una direzione chiara, attraverso la quale guidare i nostri business e interpretare il nostro modo di stare sul mercato" ha concluso la manager di Atlantia.