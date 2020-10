Il governo prepara una serie di aiuti economici per chi subirà le misure del nuovo Dpcm che potrebbe essere varato già lunedì 12 ottobre e che porterà con sé ulteriori restrizioni per i locali pubblici, per gli eventi (anche privati) e per i trasporti. L'esecutivo vuole sostenere il sistema produttivo mentre la seconda ondata dell'emergenza coronavirus sta arrivando sempre più forte cercando così di tamponare i danni all'economia.

I nuovi soldi del governo e gli aiuti mirati a chi subirà la nuova stretta del Dpcm

Le prime vittime della nuova stretta saranno sicuramente gli esercizi commerciali a cui verrà imposto un coprifuoco alle 23 o alle 24. Il Messaggero spiega oggi che questo potrebbe comportare una perdita di 250 milioni di fatturato soltanto per i 25mila bar che lavorano di notte. Gli interventi non saranno a pioggia e per questo si studia unpacchetto di misure selettive e settoriali che guarderanno alla logistica, al turismo, ai trasporti alle fiere e alla ristorazione. Ma i tempi sono brevi perché il governo nel frattempo è impegnato a costruire la bozza del Recovery Plan che va inviata entro il 15 ottobre.

E si preparano anche interventi sulla Cassa Integrazione Guadagni. Per la Cig 2021 si proseguirà sulla traccia del decreto Agosto che ha stanziato 10 miliardi e nel provvedimento, aggiunge il quotidiano, sono finanziate altre 18 settimane di cassa integrazione con causale Covid, di cui 9 a carico dello Stato; le altre sono gratis solo per chi dimostrerà di aver avuto perdite reali di fatturato dall'emergenza. La stessa cosa varrà per turismo e ristorazione e le misure potranno essere anticipate rispetto alla Legge di Bilancio.

Poi ci sono 3 miliardi per finanziare un nuovo piano di sgravi contributivi per le aziende che assumono a tempo indeterminato. Si lavora alla possibilità di utilizzare i contratti di espansione che consentono di ridurre l'orario o attivare scivoli per la pensione in cambio di nuove assunzioni. C'è poi la proposta di rendere gli ammortizzatori sociali a carattere universale per sostenere tutti i lavoratori e un fondo da 100 milioni di euro per il sostegno alla formazione. Infine, per i datori di lavoro si prepara l’esonero, dal 2021, per 36 mesi dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale.