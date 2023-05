Superbonus e bonus facciate costano il 110% più del previsto

Il superbonus e il bonus facciate sono costati ben 45,2 miliardi in più delle stime: la spesa prevista per il bonus facciate era di 5,9 miliardi mentre quella effettiva è di 19 miliardi, mentre per il superbonus si passa da una previsione di spesa di 35 miliardi a 76,1 miliardi. Risultato finale: da una spesa complessiva stimata di 41 miliardi, siamo arrivati a un esborso effettivo di circa 86 miliardi, con una differenza di oltre il 100% (ironia della sorte il 110% circa). A illustrare i dati è stato il direttore generale del dipartimento Finanze del ministero dell'Economia, Giovanni Spalletta, nel corso dell'audizione nella commissione bilancio della Camera.

Per quanto riguarda il superbonus l'ultimo report di Enea certifica che gli investimenti ammessi a detrazione al 30 aprile sono, appunto, circa 76 miliardi. La spesa media per intervento continua a essere molto alta: per ristrutturare una villetta vengono spesi mediamente più di 117mila euro che scendono a 98mila per gli immobili funzionalmente indipendenti. Per i castelli la spesa è di oltre 139mila e per i condomini di circa 611mila euro. In totale sono stati già effettuati interventi su 61.243 condomini, più 232mila edifici unifamiliari (villette) e 113mila unità indipendenti. Con il superbonus sono stati riqualificati anche sei castelli per una spesa totale di 839mila euro.