Arriva la tassa sugli extraprofitti delle banche, a cosa serve e quanto vale

Via libera al prelievo del 40% sugli extraprofitti maturati dalle banche. La norma è stata varata, a sorpresa, nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva che si è svolto ieri 7 agosto. Il provvedimento è stato inserito nel cosiddetto decreto "Asset". Vediamo di cosa si tratta e perché è importante.

Il prelievo del 40% sugli extraprofitti maturati dalle banche è limitato al 2023. Le somme così recuperate saranno impiegate per sostenere il taglio delle tasse e le spese per i mutui per l'acquisto della prima casa. A spiegarlo è stato il vicepremier Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio. "Questo fondo che pensiamo sarà abbastanza congruo - annuncia - andrà ad alimentare le voci sul taglio delle tasse e il sostegno per i mutui sulla prima casa. Il ministro Giorgetti ha portato in Consiglio una norma di equità sociale".

"Non entriamo nel merito delle cifre - aggiunge Salvini - ma basta guardare gli utili del primo semestre 2023 delle banche per capire che non stiamo parlando di qualche manciata di milioni, ma si può ipotizzare di alcuni miliardi". Secondo una prima stima, dovrebbe portare nelle casse dello Stato più di due miliardi.

Secondo quanto si apprende, la nuova tassa sugli extraprofitti delle banche non potrà comunque superare il 25% del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023. L'imposta straordinaria, inoltre, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 "eccede per almeno il 3%" il valore dell'esercizio 2021. Percentuale che sale al 6% confrontando il 2023 col 2022.

Continua a leggere su Today.it...