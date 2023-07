Strange Planet, il trailer della serie animata per adulti di Apple TV+

Su Apple TV+ arriva Strange Planet - Uno strano mondo, la nuova serie animata per adulti basata sull'omonima graphic novel bestseller del New York Times, divenuta un fenomeno sui social media negli USA: a co-creare la serie c'è il creatore di Rick & Morty. Ecco tutte le informazioni, dalla data di uscita alla trama, e il trailer di Strange Planet.

Quando esce Strange Planet su Apple

La serie, composta da 10 episodi, uscirà a partire dal giorno 9 agosto con i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate settimanali ogni mercoledì, fino al 27 settembre.

Di cosa parla Strange Planet - Uno strano mondo

Questa serie offre uno sguardo esilarante e perspicace su uno scenario lontano non dissimile dal nostro. In un mondo stravagante di rosa e viola, gli esseri blu esplorano l'assurdità delle tradizioni umane quotidiane.

Le voci originali e la produzione della serie

A dare voce a questo mondo di strani esseri sono il candidato al Gotham Award Tunde Adebimpe (Rachel sta per sposarsi), la candidata all'Emmy Demi Adejuyigbe (The Amber Ruffin Show), Lori Tan Chinn (Awkwafina è Nora del Queens), il candidato al Critics Choice Award Danny Pudi (Community) e la candidata all'Emmy Award Hannah Einbinder (Hacks).

Strange Planet - Uno strano mondo è co-creata e prodotta esecutivamente dal vincitore dell'Emmy Dan Harmon (Rick and Morty, Community) e dall'autore di bestseller del New York Times Nathan W. Pyle. Il vincitore del premio Oscar Alex Bulkley (Pinocchio di Guillermo del Toro), il vincitore del premio Emmy Corey Campodonico per ShadowMachine (BoJack Horseman, Tuca & Bertie), Lauren Pomerantz (Saturday Night Live, The Ellen DeGeneres Show), la vincitrice del premio Emmy Amalia Levari (Over the Garden Wall, Harvey Beaks), Steve Levy (Rick and Morty, Community) e Taylor Alexy Pyle fungono da produttori esecutivi. Strange Planet - Uno strano mondo è prodotto da Apple Studios e ShadowMachine.

Il trailer ufficiale

E ora guardiamo il trailer ufficiale (in italiano) di Strange Planet.