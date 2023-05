I film da vedere al cinema questa settimana (18-23 maggio 2023)

Fast and Furious compie 22 anni dal suo primo film e torna in sala con l’atteso decimo capitolo “Fast X” in questa nuova settimana di cinema al via giovedì 18 maggio 2023. Ritorno sul grande schermo anche per Albert Serra, che firma “Pacifiction”, e per François Ozon con “Peter Von Kant”. Scopriamo tutte le pellicole in sala con le trame e i trailer delle uscite.

Fast X

di Louis Leterrier, con Vin Diesel, Jason Momoa, Brie Larson, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Sung Kang, Ludacris, Jordana Brewster e John Cena

Dominic Toretto e tutta la sua famiglia devono affrontare la nuova minaccia rappresentata da Dante, figlio del boss della droga brasiliano Herman Reyes, che Dom e gli altri hanno ucciso dodici anni fa. Dante ha passato tutto questo tempo a escogitare una vendetta per distruggere la famiglia di Toretto un componente dopo l’altro, ma il suo vero obiettivo finale è il figlio di 8 anni.

Il decimo capitolo della saga di Fast and Furious – affidato alla regia di Leterrier dopo divergenze tra Justin Lin e il protagonista Vin Diesel – conferma la sua ricetta di adrenalina, effetti speciali, inseguimenti automobilistici e tantissima azione, che questa volta toccherà anche l’Italia (Torino e Roma) in un giro del mondo fino all’Antartide. Cast stellare come sempre: tra le new entries Jason Momoa, l’Oscar Brie Larson e la star WWE John Cena.

Pacifiction – Un mondo sommerso

di Albert Serra, con Benoît Magimel

Nella paradisiaca Tahiti si fanno sempre più insistenti le voci di una ripresa dei test nucleari della Francia tra le isole della Polinesia. De Roller, l’Alto commissario della Repubblica e rappresentante del governo francese, è abituato ad avere la situazione sotto controllo, ma questa volta teme che la popolazione locale possa sollevarsi di fronte al ritorno di una pratica così pericolosa, che tanto male ha fatto in passato.

Tanto eclettico quanto fuori dagli schemi del mainstream, il regista catalano Albert Serra firma una storia di post-colonialismo e disillusione impeccabile, valorizzata anche e soprattutto dal suo protagonista e dall’interpretazione di Benoît Magimel.

Peter Von Kant

di François Ozon, con Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hanna Schygulla, Stefan Crepon, Khalil Ben Gharbia, Aminthe Audiard

Colonia, 1972. Il famoso ed eccentrico regista Peter Von Kant vive con il suo assistente tuttofare Karl a cui chiede qualsiasi cosa, fino all’umiliazione. Un giorno l’attrice Sidonie gli presenta Amir, un giovane ragazzo squattrinato di cui Peter si innamora subito, tanto da ospitarlo a casa e promettergli di fare di lui una star. Amir diventa effettivamente un attore affermato, ma l’allievo abbandona il maestro, e Peter si ritroverà più solo di prima.

Liberamente tratto dalla pièce teatrale “Le lacrime amare di Petra Von Kant” del 1971 (che ebbe già una trasposizione cinematografica l’anno successivo), “Peter Von Kant” è la rilettura personale e in chiave moderna di Ozon, che cambia tanto ma senza nascondere tutto l’enorme amore che prova per l’opera e il cult del 1972.

La proprietà dei metalli

di Antonio Bigini, con Martino Zaccara e David Pasquesi

Nell’Italia degli anni Settanta Pietro è cresciuto in un paesino sperduto di montagna, sugli Appennini, sotto la rigidissima educazione del padre, sommerso dai debiti e dal dolore per la perdita della moglie, tanto da non rendersi conto di un’incredibile dote del figlio. Pietro ha infatti la capacità di piegare il metallo solamente toccandolo e, quando questa sua abilità viene scoperta da uno scienziato americano, diventa oggetto di studio.

Presentato in anteprima al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il solido debutto del regista Antonio Bigini si ispira liberamente al fenomeno Uri Geller nell’Italia degli anni Settanta, quando a tanti bambini furono attribuiti capacità simili dopo aver visto l’illusionista in tv.

Le altre uscite

Al cinema da lunedì 22 maggio il viaggio esistenziale del piccolo Thomas, convinto di essere stato scambiato di culla alla nascita, in “Toto Le Héros – Un eroe di fine millennio”, di Jaco Van Dormael, e la storia dell’incredibile vita di 20mila monache buddiste tra le fredde e inospitali montagne del Tibet ne “Il respiro della Foresta” firmato da Huaqing Jin.