Mindcage, la mente criminale di John Malkovich tra giallo ed esoterismo

Un misterioso serial killer fa strage di donne replicando le stesse modalità operative di un precedente maniaco assassino, in procinto di essere giustiziato. Parte da qui l’indagine al centro del thriller “Mindcage – Mente Criminale”, in uscita in sala in Italia giovedì 8 giugno, distribuito da Notorius Picture.

A risolvere l’enigma che avvolge le cruente morti di alcune donne sono chiamati i detective Jake Doyle e Mary Kelly, interpretati rispettivamente da Martin Lawrence ( già protagonista di Bad Boys) e Melissa Roxburgh (nota per il ruolo di Michaela Beth Stone nella serie tv Manifest). L’unico che può però davvero risolvere il mistero e fermare il serial killer emulatore è L’Artista, carismatico e inquietante criminale, già catturato e in procinto di subire la pena di morte, interpretato da John Malkovich.

Mindcage- Mente Criminale la trama del film

Un efferato maniaco, autore di feroci omicidi sconvolge la tranquillità della città in cui i detective Jake e Mary lavorano. I due vengono subito impegnati nelle indagini per scovare e fermare il serial killer, che ha un modus operandi non nuovo e per questo viene soprannominato L’Imitatore. Il modello di questo assassino è un pericoloso criminale ormai dietro le sbarre, in attesa dell’esecuzione della pena di morte, e viene chiamato L’Artista per la sua passione per il disegno e anche per l’abilità dimostrata in passato nel torturare e finire le sue vittime. Stesse abilità che sembra avere anche il suo Imitatore. Per questo la detective Mary decide di chiedere proprio all’Artista aiuto, per entrare nella mente dell’Imitatore nella speranza di anticiparne le mosse e, finalmente, riuscire a catturarlo e mettere fine al terrore che ha seminato in città. Il rapporto tra la detective e L’Artista però, assume presto delle sfumature di grande complessità, tra fascinazione per il carisma di un uomo colto e molto misterioso e la repulsione per la sua mente sadica e malata, mentre l’indagine si addentra in meandri veramente oscuri, che conducono i due investigatori a esplorare anche ipotesi che hanno a che fare con forze invisibili e misteriose.

Mindcage, un thriller teso con un carismatico e oscuro protagonista

La macchina narrativa messa su da Mauro Borrelli in Mindcage- Mente Criminale appare piuttosto ambiziosa nelle premesse e nelle ispirazioni. Ne esce fuori un thriller teso che mischia suggestioni diverse, dall’incastro del giallo classico a sfondo psicologico alla sostanziosa e fondamentale iniezione di elementi paranormali, in un film in cui gli omaggi e le citazioni ai grandi precedenti sono numerosi.

Il rapporto tra la detective Mary, che nasconde le fragilità legate a un passato difficile e che vengono denudate dalla mente raffinatissima e sadica dell’Artista, e l’indiscutibile carisma del feroce assassino ‘in gabbia’, non può che richiamare alla mente il precedente più illustre e conosciuto de Il Silenzio degli Innocenti. E qui, si può certo dire che quello che accomuna di più Hannibal Lecter e l’Artista è la grande personalità, e quindi la grande presenza scenica dei due interpreti. Fa dunque molto bene il regista ad appoggiare il film sulle spalle ben larghe di un Malkovich più inquieto e inquietante che mai: canuto, oscuro e, si capisce perfettamente sin dal primo frame, capacissimo di ogni efferatezza, immaginabile e inimmaginabile. Intorno a lui e alla sua interpretazione si sviluppa la trama che rimane appunto, intorno. Quel che diventa più interessante seguire ben presto è infatti l’ambiguo e pericoloso rapporto dialettico ed intellettuale tra Mary e l’Artista, i percorsi delle loro menti, tra dovere, paura, follia, e sempre sul sottile confine tra realtà e suggestione, razionalità e paranormale. Tutto il resto è contorno.

Voto: 6