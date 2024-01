Pare parecchio Parigi, la clip esclusiva dell'ultimo film di Pieraccioni (su una storia vera)

Sta per arrivare nelle sale italiane il nuovo film con Leonardo Pieraccioni regista e attore. Si intitola Pare parecchio Parigi ed è una commedia tratta da una storia vera prodotta da Levante con Rai Cinema. Pieraccioni, che firma il soggetto con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio, è regista e interprete di questa commedia familiare che vede nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

"Questa storia è liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli che nel 1982 partirono con il padre malato, in roulotte, a cui fecero credere di essere arrivati a Pargini - è il commento di Pieraccioni sul suo ultimo film -. Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere. Il film è dedicato a loro e a tutti i sognatori".

Pare parecchio Parigi, di Leonardo Pieraccioni: la trama

Per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Pare parecchio Parigi: la storia vera che ha ispirato il film di Pieraccioni

Pare parecchio Parigi, di Leonardo Pieraccioni: chi c'è nel cast

Oltre a Leonardo Pieraccioni, completano il cast di Pare parecchio Parigi anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

Pare parecchio Parigi: il trailer

Pare parecchio Parigi: la clip esclusiva del film

Pare parecchio Parigi, di Leonardo Pieraccioni: quando esce nelle sale

Pare parecchio Parigi uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 gennaio 2024 con 01 Distribution.