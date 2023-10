Bentornato Loki, è sempre un piacere

Loki

Gente, attenzione: Loki è tornato. E lo ha fatto in grande stile. Il 6 ottobre 2023 è uscita su Disney+ la prima puntata della seconda stagione delle avventure del dio dell'inganno tra salti temporali, varianti, easter egg e chi più ne ha più ne metta.

Una piccola avvertenza: questa recensione si basa solo sul primo episodio. Ma la sensazione che la gemma non troppo nascosta dei Marvel Studios non si sia graffiata c'è. La qualità visiva, la fotografia come pure l'intera messa in scena – effetti speciali e ambientazioni compresi – è sempre di livello (il finto vecchio simil post sovietico, in tempo di cgi esasperate, è una boccata d'ossigeno).

Per non parlare del cast. Tom Hiddleston è praticamente Loki e si mangia la scena con uno sguardo, Owen Wilson tracima a ogni fotogramma e Ke Huy Quan – fresco debuttante con il suo O.B. (anche se è un premio Oscar) - è l'aggiunta di comicità surreale che impreziosisce il tutto.

E poi c'è la prima puntata, che riparte della fine della stagione uno e riaccende subito i motori con dei tempi di dialogo azzeccatissimi. Tutto è in divenire, con le minacce che si moltiplicano e l'urgenza che sale (anche la fame, vista la scena post-credit) e la corsa che si fa sempre più frenetica.

Insomma, bentornato Loki: è sempre un piacere, in qualsiasi linea temporale tu sia.