Il 6 ottobre 2023 è uscita su Disney+ la prima puntata della seconda stagione di Loki. “Ouroboros”, questo il titolo dell'episodio, fa ripartire la serie Marvel sul dio dell'inganno. Attenzione, spoiler.

Loki 2, come finisce la prima puntata e la scena post-credit

La prima puntata della seconda stagione di Loki si chiude con una scena post-credits. È il 1982 a Broxton, Oklahoma. Sylvie, la variante femminile del dio dell'inganno che alla fine della prima stagione ha accoltellato Colui che rimane, entra in un McDonald’s, ordina e decide provare tutto.

Poco prima Loki, affetto da sbalzi temporali, è finito in un futuro dove scopre che la Tva (Time Variance Authority) sta collassando, rivede Sylvie per un attimo per poi venire falciato da uno sconosciuto. Fortunatamente Mobius riesce a estrarlo dal Telaio Temporale, il luogo dove il tempo grezzo viene sintetizzato nella Sacra Linea Temporale - dove Loki viene mandato dal tuttofare-inventore della Tva, Ouroboros, detto O.B. (Ke Huy Quan) per curare la sua particolare condizione - , e a salvarlo.

Loki 2, il cast e la produzione

La serie è interpretata da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani. Il capo sceneggiatore è Eric Martin. Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson & Aaron Moorhead, Eric Martin e Michael Waldron sono i produttori esecutivi, mentre Trevor Waterson è il co-produttore esecutivo.

Loki 2, a che ora escono le puntate

Le puntate della seconda stagione di Loki usciranno in streaming in streaming negli Stati Uniti alle 18 del giovedì orario della costa pacifica. Il che significa che in Italia gli episodi saranno disponibili su Disney+ alle 3 del mattino di venerdì.

Loki 2, quando esce la seconda puntata

La seconda puntata della seconda stagione di Loki esce su Disney+ il 13 ottobre 2023.