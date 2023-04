Secret Invasion, rilasciato il trailer della nuova serie Marvel con Samuel L. Jackson

Su Disney+ arriva una nuova serie tv targata Marvel che vede il ritorno di alcuni dei più noti personaggi della casa editrice statunitense, Nick Fury, Talos e Maria Hill. Stiamo parlando di Secret Invasion, la prima serie tv della fase 5 del Marvel Cinematic Universe, inaugurata al cinema da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nel trailer appena rilasciato dalla piattaforma di streaming vediamo Samuel L. Jackson che torna a vestire i panni di Nick Fury, l'ex capo dello S.H.I.E.L.D., per tentare di salvare il pianeta dalla massiccia invasione degli alieni mutaforma Skrull (stavolta per i non appassionati del Mcu: gli alieni mutaforma Skrull sono stati introdotti nell'universo cinematografico dal film Captain Marvel e sono riapparsi nelle scene post-credit della serie WandaVision e nel film Spider-Man: Far From Home). Ma scopriamo cosa dobbiamo aspettarci da Secret Invasion e quando questa nuova serie Marvel debutterà su Disney+.

Secret Invasion, di cosa parla la serie

Secret Invasion è basata sull'omonima run di fumetti firmata da Leinil Francis Yu e Brian Bendis dove vediamo il personaggio di Nick Fury venire a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Secret Invasion, chi c'è nel cast

Nel cast di Secret Invasion troviamo Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.

Secret Invasion, la produzione

Ali Selim dirige la serie e ne è produttore esecutivo, insieme agli altri produttori esecutivi Kevin Feige, Jonathan Schwartz, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Samuel L. Jackson, Ali Selim, Kyle Bradstreet e Brian Tucker. Kyle Bradstreet è anche il capo sceneggiatore, mentre Jennifer L. Booth, Allana Williams e Brant Englestein sono i co-produttori esecutivi.

Quando esce Secret Invasion su Disney+

Secret Invasion debutterà il 21 giugno in esclusiva su Disney+.