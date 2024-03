"Abatantuono ci ha messo in seria difficoltà": Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani parlano di Lol 4

Sei ore in uno studio pieno di colleghi comici senza poter ridere. Per Lol 4 Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani - vincitore di Lol Talent Show - si sono preparati ognuno a modo loro. "Ridendo molto la sera prima" spiega a Today.it l'attore che ha preso ispirazione dal metodo Bergman: "Lui faceva ridere moltissimo i suoi attori prima di una scena drammatica, perché dopo che hai riso ti viene tristezza". L'ex di Elio e le Storie Tese, invece, ha optato per qualcosa di molto più tecnico: "Tenevo gli occhiali a metà dell'occhio". Nessuna tattica, invece, per Loris Fabiani.

Davanti a certe gag, però, non c'è difesa che tenga, soprattutto quando a portarle in scena è un asso della comicità come Diego Abatantuono. "Diego è quello che ci ha messo più in difficoltà" ammettono, mentre Tanica aggiunge: "Diego, Panariello, Ocone. Devo dire che ho rischiato anche con Santamaria. In alcuni momenti sono diventato estremamente cooperativo con lui, così era come se quella cosa la stessi facendo anche io".

Fuori da Lol ci sono altre cose a cui non resistono. "Il pensiero lineare" spiega Loris, riportando una barzelletta raccontata poco prima da Rocco Tanica, che svela: "Io ho bisogno di essere sorpreso. Credo di conoscere sufficientemente i meccanismi della comicità da essere esigente. Appena ottengo sorpresa scoppio in una scrosciante risata".