Unwanted, Stefano Bises e Oliver Hirschbiegel: "In questa serie abbiamo aggiunto l'occidente al racconto dell'immigrazione"

Una nave da crociera trae in salvo un gruppo di migranti. Due mondi da sempre tenuti a distanza si troveranno a collidere, ripensando i concetti di giusto e sbagliato. È questo il racconto di Stefano Bises e Oliver Hirschbiegel in "Unwanted - Ostaggi del mare", serie tv liberamente ispirata a "Bilal", il libro di Fabrizio Gatti - direttore editoriale di Today - sul suo viaggio sotto copertura fra i migranti sulle rotte tra Africa ed Europa, disponibile su Sky dal 3 novembre.

L'idea è nata proprio dopo la lettura del libro di Gatti, racconta Bises: "Mi sembrava qualcosa di irrappresentabile e non perché non abbia un valore narrativo, perché ce l'ha ed è immenso, ma non mi sarei mai messo davanti alla tv a vedere quelle storie. E poi mentre Fabrizio era legittimato a raccontare quelle storie, perché quel viaggio lo aveva fatto, io non mi sentivo tanto legittimato a raccontare il patrimonio esistenziale di persone così distanti da me. E poi mancava l'occidente, mancavamo noi in quel racconto. Allora ho pensato di inserire il viaggio e le storie dei personaggi africani per metterle in relazione con personaggi occidentali, con diversi background economici e culturali, in un'arena chiusa, dalla quale non scappi, che è una miniatura del nostro mondo".

Girare questa serie è stata una bella sfida anche per il regista, Oliver Hirschbiegel, che ha diretto un cast internazionale (tra cui Marco Bocci): "Spero che stimoli dialogo, un cambiamento di mentalità, ripensamento delle opinioni - spiega - e più questo accade tanto meglio in quetsi tempi in cui c'è sempre una situazione o bianca o nera, due telecamere che si odiano a vicenda. Se questo cambia anche solo un po' la situazione avremo già avuto successo".