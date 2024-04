Torino, futuro sostenibile: presentato all’Università di Torino il primo master in Italia in D-ESG e Responsabile d’impatto

È andato in scena, presso l’aula Jona della Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, l’inaugurazione del primo master di II livello in “D-ESG e Responsabile d’impatto”. Promotore Francesco Di Ciommo, founder e amministratore unico di “FDC consulting digital ESG”, in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, diretto dalla professoressa Francesca Culasso.

Importante partecipazione da parte delle istituzioni di Governo, del territorio (Comune di Torino e Regione Piemonte), imprese e associazioni di categoria, tra cui la Confindustria.

Il progetto del master parte da un’idea rivoluzionaria per il mondo imprenditoriale e accademico, finalizzata a creare nuove figure manageriali in grado di gestire tutte le attività virtuose di un’impresa: i responsabili d’impatto D-ESG. Obiettivo dichiarato pertanto la formazione di professionisti, con pieno spirito di inclusione, capaci di integrare conoscenze e competenze trasversali tra di loro, per presidiare la trasformazione digitale, quella ecologica, la responsabilità sociale e la buona governance.

La cerimonia di inaugurazione del master è stata aperta dai saluti delle istituzioni, rappresentate da numerosi e autorevoli esponenti: il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia, Gilberto Pichetto Fratin; la Ministra per le disabilità della Repubblica Italiana, Alessandra Locatelli; l’Assessore della Regione Piemonte al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese, Andrea Tronzano; l’Assessora alla transazione ecologica e digitale, innovazione Città di Torino, Chiara Foglietta; il Magnifico Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna; il Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, Stefano Cappellari, il Chief Lending Officer di Banco BPM, Teresio Testa.

Come ulteriore momento di confronto, di particolare rilevanza la tavola rotonda al quale hanno partecipato: Enrica Baricco, Fondatrice e Presidente di CasaOz e MagazziniOz; Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia; Luca Dal Fabbro, Presidente Iren S.p.A. e Presidente ESG European Institute; Anna Ferrino, Amministratrice Delegata di Ferrino & c. S.p.A.; Licia Mattioli, Amministratrice Delegata di Mattioli S.p.A.; Roberto Mattio, Vice Presidente Nazionale AIDP – Direttore Risorse Umane e Organizzazione Pininfarina; Davide Spanti, Operations Sustainability Environment and Energy Director Mondo Ferrero; Fiorenzo Tagliabue, CEO Gruppo SEC Newgate.

A fare il bilancio della cerimonia, Francesco Di Ciommo, founder e amministratore unico di “FDC consulting digital ESG” e la prof.ssa Francesca Culasso Responsabile Dipartimento di Management dell’Università di Torino.

“Da questo lancio del Master è emerso che si stanno sviluppando nuove figure professionali, non più collaterali, ma decisive affinchè ogni azienda possa passare da un’analisi esclusivamente economica a un’analisi di virtuosità” – ha commentato Di Ciommo.

“La cerimonia odierna ha confermato come la nostra idea di master vada nella direzione corretta. Le autorità e i relatori di altissimo livello che sono intervenuti hanno in particolare sottolineato il ruolo fondamentale della formazione come volano di cambiamento e di generazione di valore, che non sia solo economico, ma anche e soprattutto sociale e ambientale. Un valore per tutti“– ha commentato Culasso.