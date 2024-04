L'Evoluzione dell'Istruzione digitale in Italia: i venti anni dell'Università degli studi Guglielmo Marconi

Vent'anni fa, con il Decreto Moratti-Stanca, nasceva l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, la prima istituzione italiana a dedicarsi completamente all'istruzione digitale, anticipando una tendenza che, due decenni dopo, è diventata centrale nel dibattito sull'educazione globale. A vent'anni di distanza, l'Università degli studi Guglielmo Marconi rappresenta un esempio di come le università si possano evolvere adattandosi alle esigenze di un mondo in rapido cambiamento, dove la digitalizzazione ha trasformato non solo il modo in cui lavoriamo, ma anche come apprendiamo.

In questi anni, Unimarconi ha saputo distinguersi nel panorama dell'educazione a distanza grazie a un modello didattico che unisce serietà istituzionale e approccio non profit, caratteristiche che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione sia in Italia che all'estero. L'offerta formativa dell'università, costantemente aggiornata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, ha preparato generazioni di studenti a inserirsi efficacemente nel tessuto professionale contemporaneo.

L'espansione dell'ateneo registrata negli ultimi tre anni è testimoniata non solo dall'aumento del numero degli iscritti, che oggi supera i 20.000, ma anche dall'allargamento dell'offerta formativa a nuove aree e dalla ristrutturazione delle infrastrutture, sempre confermando l'impegno di Unimarconi nel rendere l'istruzione superiore più inclusiva e accessibile, grazie anche a rette sostenute. “UniMarconi guarda al futuro con un solido radicamento nel presente. La nostra missione, come Università non profit”, ha dichiarato il Rettore Marco Abate, “è offrire una formazione superiore di qualità a tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non possono accedere alle università tradizionali, attraverso strumenti didattici innovativi e un’attenzione continua alle esigenze degli studenti, sviluppando al contempo ricerche d’avanguardia, anche con ricadute sul territorio su temi di sostenibilità e inclusione.”

Significativo è anche l'orientamento internazionale perseguito dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi, che ha esteso la sua influenza ben oltre i confini italiani, raggiungendo territori come l'Africa e il Sud America. Questi progetti riflettono un'ambizione educativa che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, puntando a instaurare un dialogo culturale e professionale che valorizzi la diversità e promuova la lingua e la cultura italiana nel mondo. Questa apertura internazionale non solo permette di arricchire l'esperienza degli studenti, italiani e stranieri, ma ha anche favorito lo sviluppo di partnership educative transnazionali. In un'epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e da un crescente bisogno di competenze digitali avanzate, l'esempio dell'Università degli studi Guglielmo Marconi sottolinea l'importanza di adattare i metodi di insegnamento alle nuove realtà.