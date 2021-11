Arisa bollente sui social: la foto da censura

In bagno, con il body slacciato e il seno nudo. Così Arisa si è mostrata su Instagram, coprendo il capezzolo con una emoticon a forma di cerotto, per non fare vedere proprio tutto. Nulla, però, che i follower non abbiano immaginato. La foto bollente pubblicata dalla cantante - e rimossa dopo poche ore - ha fatto il pieno di like e fiamme.

"Buongiorno a tutti, oggi alle 14 il video di Altalene ovunque. Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate" si leggeva nel post, adesso non più visibile. Una promozione decisamente ad alto tasso erotico per il suo nuovo singolo. E se questi sono gli animi della cantante, sabato sera sulla pista di Ballando con le stelle vedremo senza alcun dubbio una performance a dir poco caliente.

Vito Coppola nel video di Altalene

Altalene è il nuovo singolo di Arisa. Nel videoclip la cantante è protagonista insieme al suo maestro di Ballando Vito Coppola, che interpreta il suo amante. Il brano esce a pochi mesi dall'ultimo singolo Psyco, cui si ricongiunge come sonorità, diventandone però, dal punto di vista del testo, una sorta di contraltare. Se in Psyco c'era l'urgenza di urlare al mondo il diritto a una libertà assoluta contro ogni convenzione sociale, Altalene fotografa la contraddizione di una relazione adulterina basata su un rapporto di dominio di un partner su un altro partner.